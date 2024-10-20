اعتقال قتلة "سائق تك تك" في الزعفرانية وشاحنة تصطدم بنقطة تفتيش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بعد ساعة من ارتكاب جريمة قتل في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على شخصين اثنين قاموا بقتل سائق تك تك بسبب خلاف بينهم بمنطقة الزعفرانية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين شخصين اثنين، لم تعرف أسبابها، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ضمن منطقة الزعفرانية ببغداد".

ولفت المصدر إلى أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد طرفيها، وهو يعمل صاحب تك تك"، مؤكداً أن "قوة امنية تجري البحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار".

وفي خبر آخر، أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع منتسب بالجيش وإصابة اثنين آخرين، بدخول شاحنة مسرعة في نقطة تفتيش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاحنة مسرعة دخلت على نقطة تفتيش تابعة للجيش، في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مصرع أحد المنتسبين وإصابة اثنين آخرين".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة لدائرة الطب والمصابين إلى مستشفى قريب، وتمكنت من توقيف صاحب الشاحنة".

في حين أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات عن ضبط ربع مليون حبة "كبتاغون" في الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى معلومات دقيقة شكلت المديرية العامة لشؤون المخدرات فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الأنبار وبعد التعمق بالتحقيقات الأصولية مع أحد المتورطين بجريمة المخدرات الملقى القبض عليه وبدلالة المتهم وبعملية استباقية تم ضبط ربع مليون حبة كبتاغون مخدرة في الأنبار قبل المتاجرة بها".

وبينت أنه "تم ضبط الكمية المصادرة بمحضر ضبط وفق الأصول واتخذت كافة الإجراءات القانونية بموجب قرارات قضائية".