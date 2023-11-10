اعتقال قتلة المحامي عدنان النعيمي ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإعتقال شخصين بتهمة قتل محام في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية اعتقلت المتهمين بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ عملية قتل المحامي عدنان النعيمي مساء يوم امس في منطقة الدورة

وأضاف: "بحسب التحقيقات الأولية، فإن جريمة القتل تمت بعد مشاجرة بين المحامي والقتلة، تطورت لاستخدام الاسلحة البيضاء".

وتابع أن الأجهزة الأمنية تمكن من الوصول إلى القتلة بعد تتبعهم بكاميرات المراقبة.

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