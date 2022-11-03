اعتقال قائممقام سامراء السابق في كركوك  

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في كركوك، اليوم الخميس، باعتقال قائممقام سامراء السابق محمد خلف السامرائي أثناء وجوده بالمحافظة، بتهم متضاربة لم تؤكد حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الاستخبارات العسكرية اعتقلت في ساعة متقدمة من ليل امس، قائممقام سامراء السابق محمود خلف احمد السامرائي في كركوك وفق المادة 707 المتعلقة بغسيل اموال، اثناء توجهه الى اربيل".

فيما عزت مصادر امنية أخرى في كركوك أسباب الاعتقال إلى إدراج اسمه "ضمن قائمة مطلوبين رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه وتبرئته من جميع تهم الفساد المدان بها".

وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العاشر من آذار الماضي حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق قائممقام قضاء سامراء، محمد خلف أحمد، استناداً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

فيما نقضت محكمة التمييز قرار الحبس في آيار الماضي، وأفرج عنه الا انه لم يعود الى منصبه، وتم تعيين بكر محمد شريف قائممقام بالوكالة.

وشغل محمود خلف احمد السامرائي منصب قائممقام سامراء منذ 2003 وحتى عام 2022 وترك المنصب بسبب دعاوى الفساد الموجهة ضده من قبل محاكم النزاهة.