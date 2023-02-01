اعتقال قادة تظاهرات "التعيين" جنوبي العراق واجتماع عاجل قد ينتهي بتصعيد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قوة أمنية داهمت عدداً من منازل أعضاء تنسيقيات المتظاهرين في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوة تابعة للأمن الوطني داهمت منازل 4 أعضاء من تنسيقيات الخريجين في تظاهرات محافظة ذي قار اليوم".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية تمكنت من اعتقالهم"، مشيراً إلى ان "بين المعتقلين رائد البديري، رئيس تنسيقية الخريجين المطالبين بالتعيين في المحافظة".

من جانب آخر، افاد مصادر متعددة داخل تنسيقية الخريجين انها دعت لاجتماع عاجل لكافة أعضائها، تمهيداً للتصعيد.

وكان العشرات من الخريجين قطعوا اليوم الجسور والطرق واغلقوا مؤسسة حكومية من اجل المطالبة بالتعيين.