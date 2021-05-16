اعتقال قادة بارزين بتنظيم داعش بينهم مسؤول سبي الإيزيديات في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، اعتقال مسؤولي "التفخيخ" وقوة الاقتحامات وسبي الإيزيديات خلال عملية غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، "بعملية استخبارية نوعية وبعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أشارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش الارهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، تم على اثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى".

وأضاف "حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود".

وبينت الخلية، أن احد المعتقلين مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في -قضاء- البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة الذي شارك بعمليات سبي الايزيديات فيها والمشار اليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية كون لديه اربعة اشقاء مع داعش قتلوا اثناء معارك التحرير".