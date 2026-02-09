اعتقال قاتل ممرض وضبط مصنع مخدرات يديره عراقيون وأجانب بمحافظتين

شفق نيوز- ذي قار/ صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الاثنين، القبض على المتهم بقتل ممرض داخل عيادته في قضاء قلعة سكر، فيما أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بضبط "مصنع مخدرات" يديره عراقيون وأجانب شمال شرق المحافظة.

وعن حادثة اعتقال المتهم بقتل ممرض، ذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم القبض على المتهم (س. خ. ج) تولد 1991 يسكن قضاء الشطرة في حادث قتل ممرض في عيادته التمريضية بقضاء قلعة سكر".

وأضافت أن "المتهم اعترف صراحة بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه باستخدام مسدس، وصدقت أقواله بالاعتراف قضائياً، وأجري له كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

أما عن حادث ضبط "مصنع مخدرات" في صلاح الدين، فقد أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية نوعية أسفرت عن اعتقال مجموعة تضم عراقيين وأجانب بتهمة إنشاء معمل لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها".

وأشار المصدر إلى "مصادرة كميات من المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في التصنيع، فضلاً عن مواد أخرى كانت معدة للترويج والتوزيع، وإحالة المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".