اعتقال قاتل عروس بعد يومين من زفافها.. وآخر يهدد الأمن العام

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، مساء السبت، إلقاء القبض على شخص قتل عروساً بعد يومين من زفافها بدافع الانتقام، مؤكدة أن إلقاء القبض على القاتل تمت في اليوم ذاته.

وذكر بيان صادر عن القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القيادة تمكّنت من تفكيك شفرة جريمة قتل بشعة نحراً وكشف لغزها، وإلقاء القبض على القاتل في اليوم ذاته".

وأوضح البيان، أن " القيادة وبناءً على الإخبار الوارد إليها والمتضمن حصول جريمة قتل (نحراً بآلة حادة)، للمجني عليها (خ.ذ.أ) بعد يومين من حفل زفافها، شكّلت فريق عمل متخصص من المحققين ذوي الخبرة والكفاءة من مفارز قسم شرطة بيجي ومكافحة الإجرام وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة صلاح الدين للتحقيق بالحادث".

وأضاف، ان فريق العمل "⁠توصّل إلى الجاني وتمكّن من القبض عليه، وبعد التعمق بالتحقيق تم فك رموز وشفرة الجريمة وتدوين أقوال الفاعل بالاعتراف وضبط أداة الجريمة (سكين حجم كبير) بدلالة المتهم".

ووفق بيان القيادة، فإن "⁠دافع القتل كان الانتقام"، حيث قرر قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي.

وفي محافظة كركوك، تمكّنت شرطة النجدة من إلقاء القبض على ملثم بحوزته قنبلة يدوية جنوب المدينة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن "فرق الشرطة ألقت القبض على شخص ملثم في منطقة الصيادة جنوبي المدينة، بعد العثور بحوزته على قنبلة يدوية".

وبينت المصادر، أن "المتهم مطلوب للعدالة بتهمة القتل، وأنه كان يشكل تهديداً مباشراً على الأمن العام، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة عن تحركاته وأسلحته".

وأشارت إلى أن "قوات الأمن فتشت المكان بعناية، وتم نقل المتهم والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للكشف عن أي شركاء محتملين أو شبكة دعم له".