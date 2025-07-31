اعتقال قاتل جندي عراقي بعد مطاردة أمنية في ديالى

شفق نيوز – صلاح الدين

أعلنت القوات الأمنية في قضاء طوزخورماتو، يوم الخميس، القبض على متهم بجريمة قتل طالت أحد منتسبي الجيش العراقي، بعد أيام من العثور على جثمان الضحية في محيط القضاء بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، بأن "العملية تمت بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة وتتبع تحركات الجاني، حيث تم إلقاء القبض عليه ضمن قاطع محافظة ديالى، في إطار عملية أمنية محكمة".

وكان الجندي، وهو من سكنة العاصمة بغداد، قد فُقد أثره في وقت سابق، قبل العثور على جثته في منطقة زراعية بأطراف طوزخورماتو، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الأهالي والمؤسسة العسكرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن "التحقيقات الأولية رجحت أن الدافع وراء الجريمة يعود لأسباب جنائية، ولا يحمل طابعاً إرهابياً، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء".