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اعتقال قاتل السورية.. "خلاف على جلسة" أنهى حياتها على يد زوجها العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-08-31T18:14:36+0000
اعتقال قاتل السورية.. "خلاف على جلسة" أنهى حياتها على يد زوجها العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال شخص أقدم على قتل زوجته نتيجة خلاف ببغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة امرأة سورية الجنسية مقتولة داخل حمام دارها ضمن منطقة الحرية ببغداد".

وعقب ذلك، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطة بغداد ألقت القبض على زوج الضحية، الذي اعترف ابتداءً على قتل زوجته بقضيب حديد على رأسها.

وأضاف المصدر نقلاً عن اعترافات الزوج الابتدائية، فإن خلافاً وقع بين الطرفين، نتيجة عمل زوجته في "كوفي شوب"، وأدعى أنه شاهدها مجالسة لشخص، وعلى إثر ذلك أقدم على جريمته.

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