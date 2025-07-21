اعتقال "قاتلة أبيها" ومتهم بتصفية شرطي في أربيل وديالى

شفق نيوز- أربيل/ ديالى

أعلنت مديرية آسايش محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، اعتقال المتهمة بقتل والدها في ناحية شمامك، فيما كشفت قيادة شرطة ديالى، ملابسات جريمة مقتل شرطي في ناحية بهرز واعتقال الجاني بعد عامين من وقوعها.

ففي أربيل، ذكرت مديرية الآسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "صدر أمر من قاضي تحقيق الآسايش في ناحية شمامك باعتقال ثلاثة متهمين بحادثة مقتل المواطن (عادل نوري)، وهم كل من الأبنة (س، ع، ن)، والزوجة (ث، ن، س)، وشقيق الضحية (خ، ع، ق)".

وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، أن "القتل يتعلق بمشكلة اجتماعية، إذ قامت المتهمة (س، ع، ن) بقتل والدها بسلاح آلي من نوع كلاشينكوف، وكان كل من المتهمين (ث، ن، س) و(خ، ع، ق) وهما زوجة وشقيق القتيل المسبب والمشجع للقيام بهذه الجريمة".

وفي ديالى، كشف قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد كاظم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاثنين، ملابسات حادث القتل الذي راح ضحيته المنتسب (هيثم زيد لطيف علي) في ناحية بهرز، وذلك بعد مرور عامين من وقوع الجريمة، حيث تبين أن الحادث جنائي.

وأوضح قائد الشرطة، أن "الجهود المتواصلة لفريق التحقيق أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الهارب إلى محافظة أربيل، وتم إجراء كشف الدلالة الذي تطابق مع اعترافاته، حيث أقدم على ارتكاب الجريمة باستخدام بندقية صيد نتيجة خلاف شخصي مع المجني عليه".

وأكد اللواء كاظم على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".