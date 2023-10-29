اعتقال أفراد عصابة للخطف وتحرير مختطف في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، اعتقال ثلاثة أفراد يشكلون عصابة للخطف وتحرير مختطف في منطقة النهروان شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ألقت القبض على عصابة للخطف مكونة من 3 متهمين وتحرير مختطف"، مبينا أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن وجود حالة خطف في منطقة النهروان -الدوانم شرقي بغداد، تم على أثرها تشكيل فريق أمني مشترك".

وأضاف، أن "تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بفترة زمنية قياسية"، مشيرا إلى "إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".