اعتقال أفراد عصابة أثناء تجاوزهم على الكيبل الضوئي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عصابة أثناء محاولتهم التجاوز على الكابل الضوئي لوزارة الاتصالات في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المتعاونين مع القوات الأمنية أبلغ عن وجود أشخاص يحاولون التجاوز على الكيبل الضوئي العائد لوزارة الاتصالات في حي الجهاد".

وبينت أنه "على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من اللواء السادس الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية وبإشراف ومتابعة مدير قسم استخبارات عمليات بغداد، تمكنت القوة من القاء القبض على ستة متهمين بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهم ماكنتيّ لحام، وقاشطتيّ أسلاك، وأداة قطع الكابلات، وعجلة حمل، ومواداً أخرى مختلفة".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ويشهد العراق منذ سنوات عدة تجاوزات على الكابل الضوئي الذي يوفر خدمة الانترنت، وبين وقت وآخر تعلن القوات الأمنية ووزارة الاتصالات عن تعرض الكابل لتجاوزات تتمثل بربط مباشر به للحصول على سعات عالية من الانترنت مجاناً، ما يتسبب بتردي الخدمة وتأثر المستخدمين.