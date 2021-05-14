اعتقال أفراد شرطة جراء حادث "اعتداء" على متظاهري الحبوبي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي وناشط مدني، بوقوع "اعتداء" على متظاهرين من ساحة الحبوبي على حدود محافظة المثنى على يد مدنيين من محافظة البصرة، ما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت النار في الهواء الأمر الذي أدى لإصابة أحد المتظاهرين بجروح بليغة".

وقال المسؤول المحلي لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب قرب مطعم گلگامش في الطريق الدولي السريع بين ذي قار والمثنى بين متظاهرين من ساحة الحبوبي أثناء عودتهم من النجف وأشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "هذا الشجار دفع قوات من شرطة المثنى إلى التدخل وإطلاق الرصاص الحي في الهواء".

وبين، أن "إطلاق النار تسبب بإصابة احد المتظاهرين بجروح بليغة نقل على إثرها لمشفى الحسين التعليمي في السماوة ".

وأضاف المسؤول، أن" تعزيزات أمنية وصلت لمكان الحادث في الطريق الدولي السريع، وبات الموقف تحت السيطرة، وفي طريقه للحل".

من جانبه سرد الناشط المدني محمد العراقي تفاصيل الواقعة قائلاً، "بداية الأمر كانت عبارة عن شجار بين أحد المتظاهرين وأشخاص من محافظة البصرة يستقلون (تاهو) بسبب الاستمرار بالضغط على هورن (بوق) عجلتهم دون أي سبب محدد، وقاموا بضربه ضربا مبرحا وتمزيق ملابسه عليه".

وأضاف أن "القوات الأمنية من شرطة السماوة تدخلت كون الحادث يقع ضمن الاختصاص المكاني لها وقاموا بإطلاق النار ما أدى لإصابة أحد المتظاهرين بجروح".

وأشار العراقي إلى "حضور قادة شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، وتم حل الأمر باعتقال أصحاب عجلة التاهو المعتدين على المتظاهرين، فضلا عن اعتقال عناصر الشرطة الذين قاموا بالرمي في الهواء لتفريق المتظاهرين".