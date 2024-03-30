اعتقال فتاة متهمة ببيع طفل رضيع في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، بإلقاء القبض على مجموعة من المتهمين بينهم فتاة باعت طفلا رضيعا.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أن قوة من مكتب الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر بالاشتراك مع مفرزة من القوة الماسكة تمكنت من اعتقال فتاة متهمة ببيع طفل رضيع بعمر (25) يوماً، وبالجرم المشهود بعد أن نصب لها كمين محكم في منطقة شقق "زيونة" شرقي بغداد.

وأضاف أن مفرزة أخرى تمكنت من مكتب مكافحة اجرام (الكرادة) وخلال الانتشار اليومي لمفارزها من اعتقال متهم هارب من حكم قضائي (10) سنوات بعد ارتكابه لجريمة وفق المادة (442/تسليب) بالإضافة إلى اعتقال متهمين اثنين وفق المادة (32/مخدرات) من قبل قوة مشتركة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع مع مفرزة من مكتب مكافحة المخدرات ضبط بحوزتهم مسدس محور وكمية من مادة الكرستال المخدرة وخمسة أجهزة لتعاطيها.

ووفقا للبيان فقد تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.