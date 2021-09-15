سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال عنصر أمني حاول تهريب مخطوطات عبرية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T20:19:17+0000
اعتقال عنصر أمني حاول تهريب مخطوطات عبرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، باعتقال عنصر أمني، رام تهريب مخطوطات أثرية إلى خارج المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية ألقت القبض على متهم يبلغ من العمر 35 عاما وهو منتسب في شرطة العاصمة بغداد يسكن ناحية كرمة حسن بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار متلبسا بالجرم المشهود، حيث عثر بحوزته على مخطوطات اثرية عبارة عن كتابين بالخط العبري مغلفة بعلب خشبية اثرية تحوي علامة النجمة السداسية".

وبين المصدر، أنه "تم تحرير محضر الضبط الأصولي وتدوين افادة المتهم بالاعتراف تمهيدا لعرضه أمام القاضي خلال الساعات المقبلة".

related

مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في بغداد

Date: 2019-11-16 11:49:43
مسلحون مجهولون يغتالون ناشطاً مدنياً في بغداد

معلومات استخباراتية: أحد أنصار داعش استطلع مرقداً شيعياً لشن هجوم انتحاري

Date: 2021-05-01 18:37:06
معلومات استخباراتية: أحد أنصار داعش استطلع مرقداً شيعياً لشن هجوم انتحاري

بعد انتهاء تظاهرات تشرين.. قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق المغلقة

Date: 2020-10-27 06:59:18
بعد انتهاء تظاهرات تشرين.. قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطرق المغلقة

بينهم "امير تلعفر".. تركيا تعتقل اربعة عراقيين "دواعش"

Date: 2019-09-20 11:07:45
بينهم "امير تلعفر".. تركيا تعتقل اربعة عراقيين "دواعش"

نتنياهو يعلق على "الهجوم الدموي في بغداد" ويكشف "دلالات الجهة المنفذة"

Date: 2019-12-08 14:38:20
نتنياهو يعلق على "الهجوم الدموي في بغداد" ويكشف "دلالات الجهة المنفذة"

الإطاحة بعصابة في الموصل بينها حماية نائبة نفذوا عمليات سطو بزي عسكري

Date: 2021-01-07 05:31:42
الإطاحة بعصابة في الموصل بينها حماية نائبة نفذوا عمليات سطو بزي عسكري

انفجارات تستهدف خط كهرباء خاص يجهز نصف بغداد بالماء

Date: 2021-07-05 08:40:07
انفجارات تستهدف خط كهرباء خاص يجهز نصف بغداد بالماء

جريحان من الحشد الشعبي بانفجار في خانقين

Date: 2020-04-03 11:45:02
جريحان من الحشد الشعبي بانفجار في خانقين