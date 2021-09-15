اعتقال عنصر أمني حاول تهريب مخطوطات عبرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، باعتقال عنصر أمني، رام تهريب مخطوطات أثرية إلى خارج المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية ألقت القبض على متهم يبلغ من العمر 35 عاما وهو منتسب في شرطة العاصمة بغداد يسكن ناحية كرمة حسن بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار متلبسا بالجرم المشهود، حيث عثر بحوزته على مخطوطات اثرية عبارة عن كتابين بالخط العبري مغلفة بعلب خشبية اثرية تحوي علامة النجمة السداسية".

وبين المصدر، أنه "تم تحرير محضر الضبط الأصولي وتدوين افادة المتهم بالاعتراف تمهيدا لعرضه أمام القاضي خلال الساعات المقبلة".