اعتقال عنصر إرهابي بارز وخطير بعملية عراقية مشتركة مع التحالف الدولي

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن جهاز مكافحة الإرهاب، قام بتنفيذ عملية أمنية نوعية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضمن حدود جنوبي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العملية أسفرت عن اعتقال إرهابي مطلوب للعدالة، سبق وأن انتمى إلى تنظيمي القاعدة وداعش، وتولى مهام الدعم اللوجستي وتوفير المستلزمات للعناصر الإرهابية حتى لحظة إلقاء القبض عليه".

ووفق المصدر، جرت العملية بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات المطلوب، حيث تم تحديد مكان اختبائه ومداهمته من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمنية.

وطبقاً للمصدر الأمني - المطلع على تفاصيل العملية - فإن الاعتقال يمثل ضربة مهمة لخطوط الإمداد التي كان يعتمد عليها فلول داعش في المنطقة.