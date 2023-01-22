اعتقال عنصر "خطير" بكتيبة الانتحاريين في داعش حاول تنفيذ عمليتين في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على "ارهابي" خطير عمل فيما يسمى كتيبة "الاستشهاديين والانتحاريين" ضمن تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان اليوم إن مفارز الاستخبارات نفذت واجبات نوعية استهدفت خلايا داعش وعناصره المتخفين بين المواطنين في محافظة نينوى ،استندت لمعلومات استخبارية و وثائق تعود لذلك التنظيم، فضلا عن تكثيف التدقيق الميداني.

ووفقا للبيان فإنه "تم التوصل الى ارهابي خطير يعمل في مايسمى (كتيبة عامر ابن الجراح ) والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات ارهابية فقد، مشيرا إلى أن هذا المتهم "تم تكليفه بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين اثناء عمليات التحرير ولكنها فشلت لوجود ضغط امني مكثف على تلك المجاميع في حينها".

كما اعترف بارتكابه عمليات ارهابية اخرى ابرزها المشاركة في مهاجمة القوات الامنية، اتخذت جميع الاجراءات القانونية اصوليا، بحسب البيان.