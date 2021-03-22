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اعتقال عنصر بالحشد الشعبي بتهمة القتل في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-22T17:51:25+0000
اعتقال عنصر بالحشد الشعبي بتهمة القتل في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت عنصرا بالحشد الشعبي بتهمة قتل احد المواطنين دهسا شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة اعتقلت عنصرا بالحشد الشعبي في قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، لكونه دهس بسيارته رجلاً في الأربعينيات من عمره، وكان برفقته في السيارة شخص آخر، وذلك على طريق (عگيل) قرب مرقد سيد لطيف".

وبين أن "جثة الضحية عثر عليها بعد 3 ساعات من وقوع الحادث"، مشيرا الى أن "قاضي التحقيق قرر إيقاف المعتقل على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن الجاني الثاني المتهم بالحادثة".

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