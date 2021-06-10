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اعتقال عنصرين بداعش اشتركا بعمليات تفخيخ بطريق الزيارة الى كربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-06-10T09:58:22+0000
اعتقال عنصرين بداعش اشتركا بعمليات تفخيخ بطريق الزيارة الى كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، القاء القبض على "إرهابيين" اشتركا بعمليات تفخيخ في اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد خلال مسير الزوار الى كربلاء.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤ / ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية، مبينة أنهما عملا بمايسمى ولاية الجنوب واشتركا بعدة عمليات  تفخيخ في بساتين قضاء اللطيفية خلال مسير الزوار الى كربلاء.

وأوضح البيان، أنهما أيضا "من عوائل داعشية منهم من قتل بعمليات التحرير واخرون تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما بعد تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعترافات".

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