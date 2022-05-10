اعتقال عناصر بينهم نساء في "فرقة نهاوند" الداعشية بتهمة جمع معلومات في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من اعتقال إرهابيتين إثنتين، وإرهابي ثالث كانوا يقومون بجمع المعلومات عن الجيش والحشد في كركوك.

وذكر بيان للخلية، أن عملية الاعتقال جرت باستباقية نوعية لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ والتي أشارت الى العناصر الثلاثة ينتمون الى ما تسمى (فرقة نهاوند) التابعة الى تنظيم داعش، حيث يقومون بجمع المعلومات عن أماكن وتحركات قطعات الجيش والحشد العشائري وتزويد المجاميع الارهابية بها لتنفيذ عملياتهم الارهابية.

وأضاف أنه على اثر ذلك تم التنسيق مع استخبارات مقر اللواء ٥١ والفوج الاول وبمشاركة قوة من اللواء للتحرك على الأهداف الثلاثة والقاء القبض عليهم، بعد استحصال مذكرة قبض قضائية بحقهم وفق احكام المادة ٤إرهاب في قرية شميط بقضاء الحويجة كركوك.

وفرقة نهاوند، هي الفرقة السادسة في جيش ما يعرف بالخلافة التابع لتنظيم داعش قبل اندحاره في 2017. ونشطت الفرقة بما يسمى بأدبيات التنظيم بولاية دجلة والتي تضم مدن (القيارة والشرقاط والزاب)، وكان مقر قيادة الفرقة يقع في ناحية القيارة (60) كم جنوب الموصل.