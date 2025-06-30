اعتقال "علي شياع".. ضابط متقاعد اعتاد "الأكشن" في البصرة

شفق نيوز – البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال ضابط متقاعد منسوب لوزارة الداخلية العراقية، في محافظة البصرة، لافتاً إلى أن حياته عبارة عن إثارة "أكشن".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الضابط المتقاعد علي شياع (شايع)، مدير إعلام قيادة شرطة البصرة سابقاً، اعتقل اليوم، بتهمة الرشوة".

وأوضح المصدر، أن "علي شياع اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية أمره باعتقال رجل دين في منفذ الشلامجة الحدودي بتهمة المخدرات، وبعدها تعرض لاعتقالات عدة بقضايا متنوعة آخرها كان اليوم بتهمة الرشوة".