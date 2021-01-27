اعتقال عضو بمنظمة انسانية نفذ مجازر في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين، بينهم أثنان ينتميان الى تنظيم داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية، أن المعتقل الثالث ينتمي لتنظيم القاعدة واعترف بقيامه عام ٢٠٠٥ بقتل أربعة مواطنين من القومية الكوردية في قضاء الحويجة لأثارة الفتنة الطائفية، قتل ضابط برتبة رائد وثلاثة من افراد حمايته المنسوبين الى الجيش العراقي على طريق الحويجة - العباسي، قتل عضو في المجلس المحلي لقضاء الحويجة، تفجير أربع عجلات مفخخة على مداخل السيطرات في قضاء الحويجة أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الامنية والمواطنين الأبرياء، خطف مهندس لغرض دفع فدية مالية لتمويل عملياتهم الارهابية".

وأضاف البيان أن هذا الإرهابي قام بعد دخول تنظيم داعش بالتخفي والتنقل بين القرى وبعدها عمل في المنظمات الإنسانية، وبعد التحقيق معه ومجابهته بالأدلة اعترف أبتدائياً وقضائياً بقيامه بالجرائم اعلاه وأيد أقواله المتهم الملقى القبض في وقت سابق الملقب أبو خطاب وتم توقيفهم وفق المادة ٤ ارهاب.