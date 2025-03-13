اعتقال عصابتين للتسليب وتجارة المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء الخميس، القبض على عصابتين لتجارة المخدرات والتسليب في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها قامت بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام البصرة، بالتعاون مع مفرزة المعلومات لمتابعة أرباب السوابق، والذين تورطوا في جرائم السرقة والتسليب باستخدام الدراجات النارية، فضلاً عن تعاطي وتجارة المخدرات".

وأضافت أن "الفريق تمكن من تحديد أوكار هذه العصابات، بعد جهود مكثفة من جمع المعلومات وإجراء التحريات الدقيقة، حيث تم إلقاء القبض على عصابتين وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وأدوات تعاطٍ، وحبوب مخدرة، إضافة إلى مسدس وآلات جارحة وهواتف نقالة مسروقة".

ولفتت القيادة، إلى أن "التحقيقات الأولية، تشير الى اعتراف المتهمين بارتكابهم تسليب المواطنين وتجارة وتعاطي المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".