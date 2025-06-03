اعتقال عصابة متخصصة بالخطف والتحرش جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك عصابة إجرامية قامت بعمليات خطف وتحرش استهدفت طالبات مدارس في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وبناءً على ورود عدة شكاوى ومناشدات حول قيام بعض سواق (التك تك) والعجلات من الشباب الطائش بعمليات تحرش ممنهجة، وتم الانتقال إلى بعض المدارس وجمع المعلومات ومقاطعتها، إضافة إلى مراقبة جوية وأخرى ميدانية وعمليات رصد ومتابعة ومن خلال ذلك تمكن الفريق من الوصول إلى ستة متهمين يشكلون عصابة إجرامية".

وتابعت "البعض من المعتقلين يستقلون دراجات نوع (تك تك) وآخرين عجلات حديثة. وبعمليات نوعية منفصلة نهارية وليلية تمت الإطاحة بهم في مناطق متفرقة من مدينة العمارة".

وبينت القيادة ان "العصابة تستغل خروج الطالبات من خلال الركوب معهم ويقومون بعمليات الاعتداء والتحرش غير الأخلاقية وأغلبها بالترهيب. وقد اعترفوا صراحةً بتنفيذ أكثر من عملية تحرش وعمليتان خطف لغايات غير أخلاقية"، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصولياً وتوقيفهم وفق المادة 422 منقانونالعقوبات.