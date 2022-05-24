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اعتقال عصابة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-24T13:45:58+0000
اعتقال عصابة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال عصابة مختصة بتهريب المشتقات النفطية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوة من اللواء الثاني في قيادة فرقة الرد السريع التابع الى وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 عناصر مختصة بتهريب المشتقات النفطية بالعجلات المختلفة، حيث تم إلقاء القبض عليهم في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف بيان الداخلية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة والخزانات والعجلات اضافة الى مبالغ مالية كانت بحوزتهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لنيل جزائهم العادل".

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