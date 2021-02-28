اعتقال عصابة لترويج عملة مزورة في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال عصابة لتصريف عملة أجنبية مزورة في المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك، المقدم هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عصابة مكونة من خمسة أفراد بمحاولة تصريف اكثر من 30 الف دولار اميركي مزور في المحافظة، تم القبض عليهم خلال وقت قياسي وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم.

وطالب سليمان، المواطنين الذين تلقوا هذه الاموال المزورة بالتوجه فورا لاقرب مركز شرطة وتسليمها.

واوضح ان المتهمين جاءوا بهذه المبالغ المزورة الى السوق المحلية وأرادوا خداع المواطنين بها، مؤكدا ان الشرطة والاسايش تمكنت من إلقاء القبض عليهم قبل تصريفها.