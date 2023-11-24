اعتقال عصابة "آسيوية" لتسليب المواطنين وسط النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن مواطنين أصحاب صيرفات اعتقلوا عصابة آسيوية وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين من أصحاب الصيرفات بمدينة النجف قاموا باعتقال شابين آسيويين من دولة باكستان، كانا يشكلان عصابة لتسليب المواطنين العراقيين في شارع الروان وسط المحافظة".

وبين المصدر، ان "عملية الاعتقال جرت بعد قيام أفراد العصابة بتسليب مواطن عراقي مبلغا ماليا قدره 20 مليون تومان إيراني، حيث تم نقل أفراد العصابة إلى مركز أمني لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".