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اعتقال عشرة أشخاص شاركوا بقتل شاب عشريني جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-18T04:21:55+0000
اعتقال عشرة أشخاص شاركوا بقتل شاب عشريني جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل شاب عشريني وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره قتل، في ساعة متأخرة من ليل امس، بعدة طعنات من سكين حادة نتيجة مشاجرة وقعت بمنطقة الشموخ وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "قوة امنية حاصرت المنطقة على الفور وتمكنت من اعتقال الجناة الفاعلين وعددهم 10 اشخاص"، مشيرا الى "نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي".

وأوضح المصدر، أن "أقارب الضحية وينتمون الى سرايا السلام، حاصروا منزل القاتل وامطروه بالرصاص، ثم أحرقوا واجهة المنزل"، مؤكداً الى "وصول قوة امنية إلى مكان الحادث وسيطرتها على الموقف".

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