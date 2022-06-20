اعتقال عشرات المطلوبين بينهم "إرهابيون ومتعاطو مخدرات" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل هجوم مسلح على أحد المنازل، فيما تم اعتقال العشرات بينهم مطلوبون بتهم إرهابية وتعاطي مخدرات بعملية امنية شملت عموم مدن المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل أحد الموظفين المتقاعدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة الأسباب، حيث لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبينا أن "الهجوم اقتصر على الماديات ولم يتسبب بإصابات بشرية".

وفي السياق ذاته أضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية نفذت واجباً أمنياً شمل عموم مناطق المحافظة، تم خلالها اعتقال 62 مطلوباً قضائياً، بينهم 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا ان "القوات الامنية صادرت خلال العملية أسلحة متنوعة، وكميات من الحبوب المخدرة ".