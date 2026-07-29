اعتقال عسكري "يسرق" مبردات هواء من المواكب الحسينية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على منتسب بوزارة الدفاع وضبطه متلبساً بسرقة مبردات هواء من المواكب الحسينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفرزة أمنية جوالة اعتقلت "عسكرياً يعمل في وزارة الدفاع مع عجلته نوع (مرسيدس دب) كان يسرق مبردات هوائية من المواكب الحسينية الممتدة على طول طريق (ناصرية - سوق الشيوخ)".

وبين أن المفرزة ضبطت ثلاث مبردات مسروقة بحوزته وتم إرساله إلى قسم المكافحة لإكمال الإجراءات التحقيقية معه تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل.