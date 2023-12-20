اعتقال عدد من الأشخاص هتفوا لـ"صدام والبعث" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال عدد من الأشخاص هتفوا لرئيس النظام السابق صدام حسين وحزب البعث المحظور، وذلك خلال تظاهرة نظموها في كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن أشخاصاً يقدر عددهم من 5 إلى 7 شاركوا بتظاهرة غير معلوم طبيعتها وأسبابها أمام مبنى محافظة كركوك، مبيناً أن هؤلاء الأشخاص أطلقوا هتافات مؤيدة لصدام وحزب البعث.

وبين المصدر، أنه تمت متابعتهم من قبل تحقيقات الجرائم العليا في وزارة الداخلية، وتم القبض عليهم وهم الآن قيد التحقيق.