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اعتقال عاملين بمحطة وقود تعاركوا بالأيدي مع موظفي النزاهة في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T11:40:24+0000
اعتقال عاملين بمحطة وقود تعاركوا بالأيدي مع موظفي النزاهة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على عدد من العاملين بمحطة تعبئة وقود تشاجروا بالأيدي مع موظفي النزاهة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن النزاهة اعتقلت 11 عاملا في محطة النوار الأهلية على خلفية اعتداء العاملين والاشتباك بالأيدي مع موظفي النزاهة أثناء تأدية مهام عملهم ومحاسبتهم على جباية مبالغ خارج المقرر.

وأوضح أن النزاهة كانت تتابع بلاغا وصلها حول جباية أموال فوق المقرر ودخلت عجلة للنزاهة للتزود بالوقود وبعدها طلب العامل مبلغ اكبر وحدث الخلاف الذي تطور الى شجار بالأيادي ومن ثم ارسلت النزاهة مفارز اخرى.

وتابع المصدر بالقول ان هناك عمالا آخرين متورطين بالحادثة قد هربوا وتجري ملاحقتهم.

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