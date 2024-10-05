اعتقال عاملتين أجنبيتين سرقتا منزل برلماني عراقي بعد "تخدير أطفاله"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال عاملتين من الجنسية النيجيرية بتهمة سرقة منزل نائب في البرلمان العراقي ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النائب أخطر السلطات الأمنية بتعرض منزله ببغداد للسرقة من قبل عاملتي خدمة من الجنسية النيجيرية، وقد قامت احداهن بتصوير نفسها ضمن أحد الأزقة ونشرها في التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بعد إجراء تحقيق بالحادث تم تشكيل فريق من الأجهزة الأمنية وبرئاسة مدير ناحية المأمون عمار العامري والوصول للمتهمتين، حيث ضبط بحوزتهما مصوغات ذهبية وأموال وعدد من محتويات المنزل.

ولفت إلى أن العاملتين ومن خلال التحقيق اعترفتا بإعطاء أطفال البرلماني في المنزل المذكور مواد مخدرة قبل الشروع بالجريمة.