اعتقال أطراف مشاجرة مسلحة أثارت مواقع التواصل في بغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين شاركوا في مشاجرة مسلحة بين أقرباء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة الإعلام تمكنت من ضبط السلاح المستخدم والعجلتين المشاركتين في الحادث، وذلك ضمن استجابة سريعة لتعزيز الأمن وفرض سلطة القانون.

وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مشددة على استمرارها في أداء واجبها الأمني بكل حزم، وعدم التهاون مع أي محاولة تهدد أمن المجتمع أو تثير الفوضى.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يوثق الحادثة، ما أثار ردود فعل واسعة في الشارع العراقي.