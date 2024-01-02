اعتقال طبيب سوري الجنسية يعمل بلا رخصة في بغداد

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، طبيبا سوري الجنسية يعمل بلا رخصة في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن توجيهات صدرت من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية والكوادر العاملة فيها، ومعرفة جنسياتهم، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل بإمرة ضابط عقيد وعدد من الضباط والمنتسبين لتنفيذ حملة ضبط كل ما يشكل جرائم في هذه المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف المصدر، أنه من خلال تدقيق الأوراق والإقامات والجوالات تم القبض على طبيب سوري الجنسية لا يمتلك رخصة عمل في مستشفى الجادرية الاهلي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.