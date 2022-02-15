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اعتقال طبيبين وموظف في الطب العدلي بالموصل بقضية تزوير شهادة وفاة داعشي

Category: أمـن

Date: 2022-02-15T19:26:47+0000
اعتقال طبيبين وموظف في الطب العدلي بالموصل بقضية تزوير شهادة وفاة داعشي

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في نينوى، يوم الثلاثاء، عن اعتقال طبيبين اثنين وموظف في دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل، للتحقيق معهم بتزوير شهادة وفاة أحد عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من خلية (الصقور) الاستخبارية اعتقلت طبيبين سابقين وموظف إحصاء في دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل، للتحقيق معهم بتزوير شهادة وفاة لعنصر من تنظيم داعش من المطلوبين قضائياً".

وبين أن "شهادة الوفاة صدرت منذ فترة طويلة وقد كُشف عن أمرها قبل ايام قليلة وتولت خلية (الصقور) القضية للتحقيق فيها والتأكد فيما اذا كان المتهمون متورطين فعلاً بهذه القضية ام لا".

يشار إلى أن عدداً من عناصر تنظيم داعش تم الكشف عن تسجيلهم كضحايا العمليات العسكرية أو "الإرهابية" أو كمواطنين عاديين في عدد من المحافظات، ومن أبرزها مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار حيث تم الكشف عن مئات المعاملات التي تم ترويجها لعناصر داعش.

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