اعتقال طبيبة بتهمة الاتجار بالمخدرات في منطقة زيونة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، باعتقال طبيبة في العاصمة بغداد بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة أمنية قامت باعتقال طبيبة اسنان تولد 1993 وفق مذكرة قبض وفق المادة 32 من قانون المخدرات العراقي ضمن منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

وتنص المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.