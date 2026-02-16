اعتقال طالب يروج لـ"داعش" داخل جامعة عراقية

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على طالب جامعي يروج لأفكار تنظيم "داعش" داخل إحدى جامعات المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأمن الوطني اعتقل طالب جامعي يروج لأفكار (داعش) داخل إحدى جامعات ديالى".

وأشار المصدر الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته إلى أن "الطالب المتهم كان قد أنشأ حساباً على منصة (تيك توك) باسمه ونشر أناشيد التنظيم الإرهابي فيه".

هذا وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية حملات أمنية مستمرة ضد عناصر وخلايا تنظيم "داعش" أبرزها ما أفاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في 6 شباط/ فبراير الجاري، بـ"تفجير ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة أنفسهم، خلال محاولة القبض عليهم خلال مداهمة منزلهم في منطقة الخصيم بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار، ما أسفر عن إصابة مدير أفواج المهام التنفيذية لجهاز الأمن الوطني".

وفي الأنبار أيضاً، ذكر مصدر أمني في وقت سابق من الشهر المنصرم، أن قوات الأمن الوطني في مدينة الرمادي مركز المحافظة، أحبطت هجوماً إرهابياً بعد تفكيك حزام ناسف كان بحوزة انتحاري داخل مطعم "هيوا الكوردي" في منطقة الخمسة كيلو.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في وقت استقبل فيه العراق سجناء منتمين لـ"داعش" من سوريا، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن إكمال الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 معتقل "داعشي" من المنقولين للسجون العراقية.

يذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد استولى على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من محافظتي ديالى وكركوك في حزيران/ يونيو 2014، وتمت استعادة هذه المناطق من التنظيم لاحقاً، وبنهاية عام 2017، أعلنت بغداد الانتصار على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

فيما انتهى الوجود الجغرافي لتنظيم "داعش" في سوريا بانهيار آخر معاقله في منطقة الباغوز فوقاني في آذار/ مارس 2019، بعد معارك ضارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع ذلك لا يزال التنظيم يشكل تهديداً أمنياً من خلال خلاياه النائمة وتنفيذ هجمات متفرقة.