اعتقال ضباط "كبار" في شرطة النجف على خلفية استهداف مقرات حزبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، باعتقال عدد من الضباط في قيادة شرطة النجف على خلفية استهداف مقرات حزبية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة امنية كبيرة تنفذ أوامر قبض بحق 9 ضباط كبار بمحافظة النجف".

وأضاف المصدر؛ أن "رتب الضباط المعتقلين بين عميد وعقيد في قيادة شرطة النجف"، لافتا إلى أن من بين المعتقلين قائد شرطة الكوفة العميد ناجح الحدراوي.

وأشار المصدر إلى أن "اوامر الاعتقال جاءت على خلفيات الاستهداف الذي تعرضت له 4 مقار حزبية في النجف خلال الـ48 ساعة الماضية".