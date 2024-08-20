اعتقال ضباط رفيعي المستوى لم يؤدوا التحية العسكرية للسوداني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بديوان شرطة محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال عدد من ضباط القيادة برتب متقدمة، وإيداعهم السجن.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، أمر بإيداع 10 ضباط برتبة متقدمة من أفراد قيادة شرطته التوقيف لأجل غير محدد".

وأضاف المصدر، أن "سبب إيداع الضباط التوقيف هو عدم أداء التحية العسكرية لموكب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم أثناء زيارته مدينة الناصرية، لغرض افتتاح عدد من المشاريع".