اعتقال ضابط وامرأة ورجل بتهمة شراء الأصوات في الأنبار

شفق نيوز- الانبار

كشف مصدر أمني في الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ضابط بالجيش وامرأة ورجل بتهمة شراء الأصوات الانتخابية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المعتقلين تم ضبطهم أثناء محاولتهم شراء بطاقات انتخابية مقابل مبالغ مالية بلغت 100 ألف و75 ألف دينار لكل بطاقة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية للتحقق من مدى تورطهم في التأثير على العملية الانتخابية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق العملية الانتخابية بانسيابية عالية دون أي أعطال، مع افتتاح 387 مركز اقتراع و1,820 محطة انتخابية أمام الناخبين في جميع أقضية ونواحي المحافظة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.