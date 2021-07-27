اعتقال ضابط مرور عراقي بتهمة نقل مواد مخدرة

شفق نيوز/ تمكنت قوات مكافحة المخدرات في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، من اعتقال ضابط في شرطة المرور، متهم بنقل مواد مخدرة جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الضابط برتبة عقيد، ومتهم بنقل المواد المخدرة من محافظة ميسان الى المتاجرين بواسطة مركبته الخاصة مستغلًا بذلك صفته الوظيفية في إيصالها.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003، إذ تسود البلاد نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.