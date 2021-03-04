اعتقال ضابط كبير وتسعة منتسبين على خلفية الأحداث الأخيرة بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الخميس، عن اعتقال ضابط كبير و9 منتسبين في محافظة ذي قار على خلفية الأحداث الأخيرة بالمحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث الناصرية اعتقلت أمر الفوج الثاني في المحافظة وهو ضابط برتبة عقيد و9 عناصر شرطة على ذمة التحقيق في قاعدة الإمام علي (عليه السلام) الجوية بسبب الأحداث الأخيرة في المحافظة والتي راح ضحيتها العشرات بين ضحية ومصاب".

وبين المصدر، أن "اللجنة انهت أعمالها التحقيقية في المحافظة وقامت برفع توصياتها إلى وزير الداخلية والتي من أبرزها إقالة قائد الشرطة اللواء، عودة الجابري".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجات واسعة خلال الاسبوع الماضي تطورت الى صدامات دامية بين المحتجين والقوات الأمنية، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.

ودفعت تلك الأحداث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى استبدال محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.