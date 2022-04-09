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اعتقال ضابط في الجيش متهم بحادثة نجل "البطاط" واقربائه جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T08:34:58+0000
اعتقال ضابط في الجيش متهم بحادثة نجل "البطاط" واقربائه جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق، يوم السبت، اعتقال ضابط كبير في الجيش متهم بحادثة مقتل نجل قائد فصيل مسلح وشقيقه وسط مدينة العمارة مركز المحافظة أمس.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تعميم أوامر القبض بحق المتهمين بحادثة القتل، التي وقعت مساء أمس الجمعة، تمكن قسم السيطرات والطرق الخارجية (سيطرة العزير) من القاء القبض على احد المشتركين بحادثة القتل بعد محاولة الهروب خارج المحافظة".

وأضاف البيان أن "المتهم ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي"، مؤكداً "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".

وأفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، أمس الجمعة، بمقتل نجل "واثق البطاط" وهو قائد فصيل مسلح وشقيقه في مشاجرة مع شخص آخر، في منطقة حي المعلمين الجديد وسط مدينة ميسان.

والبطاط"رجل دين شيعي عراقي، يتزعم فصيل مسلح يحمل اسم "جيش المختار"، أعلن تبني جماعته ضرب مخافر سعودية بالقذائف في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأكد أن هذه العملية جاءت ردا على فتاوى التكفير، وهدد بتنفيذ عمليات أخرى داخل الأراضي السعودية.

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