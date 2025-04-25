اعتقال ضابط في الجيش العراقي ارتكب جريمة قتل في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش العراقي، بعد ارتكابه جريمة قتل في منطقة مكحول شمال مدينة بيجي ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المتهم (غ-ف-ح) وهو ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى فق 9 ل39 ف 4 جيش، والذي ارتكب جريمة قتل المجنى عليه (ن-ع-ج) في باحة المنزل في منطقة مكحول شمال مدينة بيجي".

وأوضح المصدر، أن "عملية القاء القبض تمت بعد مطاردته وضبط سلاح الجريمة نوع (مسدس HS 9 ملم) مع ضروف فارغة مع اطلاقات من نفس النوع، حيث اعترف خلال التحقيق معه بارتكابه جريمة القتل بدوافع جنائية".