اعتقال ضابط ساعد معتقل "تزوير الصكوك" على الهروب من الحبس ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتمكن السلطات من اعتقال متهم مطلوب بتهمة تزوير صكوك وضابط برتبة رائد كان قد ساعده في الهروب من مركز شرطة باب المعظم ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال تمت بعد متابعة دقيقة لتسجيلات الكاميرات الأمنية وتطويق المنطقة المحيطة بموقع الحادثة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في السيطرة على الوضع والقبض على المتهم والضابط، وتم إيداعهما التوقيف لمباشرة التحقيقات. وأكد المصدر أن السلطات مستمرة في تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات".