اعتقال ضابط برتبة لواء وزوجته بتهمة التزوير وسط بغداد

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة أمنية ألقت القبض على ضابط في وزارة الداخلية برتبة لواء وزوجته بتهمة التزوير داخل مجمع بوابة العراق في منطقة البيجية وسط العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن عملية الاعتقال جرت بعد نصب كمين محكم، مشيراً إلى أن المتهمين أُوقفا وفق أحكام المادتين 295 و298 الخاصة بجرائم التزوير.

وأضاف أن القوة اقتادت الضابط وزوجته إلى مركز التوقيف لاستكمال الإجراءات الأصولية بحقّهما.