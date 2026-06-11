اعتقال ضابط برتبة كبيرة متلبساً بتقاضي "رشوة زهيدة" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بإلقاء القبض على ضابط برتبة كبيرة في وزارة الداخلية متلبساً بتقاضي "رشوة" بمبلغ زهيد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لشؤون الداخلية ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بالجرم المشهود اثناء استلام رشوة مالية قدرها 500 ألف دينار عراقي".

وبين أن أوامر القبض حصلت بناءً على أوامر قضائية وتم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية له.