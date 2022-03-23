اعتقال ضابط استخبارات وشقيقه لمهاجمتهم كادر أمانة بغداد بالأسلحة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة بلدية منطقة الدورة التابعة لأمانة بغداد، يوم الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة أشقاء أحدهم ضابط في استخبارات وزارة الداخلية، بعد قيامهم بالاعتداء على كادرها أثناء رفع تجاوزات جنوبي العاصمة.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "كادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الدورة تعرض لاعتداء مسلح من قبل المدعو ياسر عامر موزر، وهو نقيب في استخبارات الشرطة الاتحادية، والمدعوان احمد عامر موزر، وحسين عامر موزر، اثناء تنفيذ واجب رسمي هو إزالة هياكل ومسقفات غير نظامية اسفل الضغط العالي (محرمات) في محلة ٨٢٢".

وبينت ان الاعتداء تم "بأسلحة من نوع M4 ورشاشة صغيرة (غدارة) وكان المعتدون يستقلون عجلات حكومية"، مشيرة الى انه "تم الاتصال بقيادة عمليات بغداد وكوادر أمانة بغداد مما استوجب حضور قوة لحماية الكوادر".

واضافت الدائرة انه "تم اعتقال المذكورين مع حجز العجلات من قبل الجهات المعنية، فيما تمت ازالة التجاوز".

وفي وقت سابق اليوم، اظهر مقطع فيديو تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، شخصاً مدنياً مسلحاً يطلق النار بواسطة بندقية كلاشنكوف تجاه آلية تابعة لأمانة بغداد، فيما يحاول أحد عناصر الامن منعه بمنطقة الدورة في بغداد.

وأصابت الرصاصات الحية التي اطلقها المسلح المتجاوز احدى عجلات آليات أمانة بغداد، ولم تشر المعلومات الواردة الى وقوع اصابات بين المواطنين او موظفي الامانة.