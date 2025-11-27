اعتقال ضابطة أطلقت النار خلال مشاجرة نسائية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالقبض على امرأة ضابط متهمة بإطلاق النار خلال مشاجرة في السيدية جنوبي العاصمة بغداد.

واخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الشرطة تلقت إخباراً بوقوع مشاجرة بين امرأتين في شارع الخيزران بمنطقة السيدية جنوبي بغداد، حيث قامت إحدى المتهمات بإطلاق نار في الهواء.

وأضاف المصدر، أنه بعد متابعة الحادث عبر كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وتبين أنها ضابط برتبة رائد منسوبة إلى مديرية الشرطة المجتمعية.

وأشار المصدر، إلى ضبط السلاح المستخدم وحجز العجلة التي كانت من نوع كيا، وأُحيلت المتهمة إلى مركز شرطة السيدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.